حائل 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واستفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عياده المصيول أمس عدداً من المواقع الأثرية والتاريخية والمتنزهات للإطلاع على جاهزيتها وتهيئتها لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1440هـ بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشآت السياحية " الإيواء ، وكالات السفر، منظمي الرحلات السياحية " للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للنزلاء والعملاء من أهالي وزوار المنطقة.وأكد المهندس المصيول أن الجولة الميدانية تهدف إلى التأكد من الاستعداد لمواسم الإجازات وأهمية تهيئة وكاملية المواقع السياحية لاستقبال السواح والحرص على تطوير ودعم التنمية السياحية في المنطقة ومحافظاتها بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.// انتهى //19:12ت م0177