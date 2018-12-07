اقتصادي / أختتام دورة "الاستراتيحيات التأهيلية للتسويق الحديث" بالعيدابي
الجمعة 1440/3/29 هـ الموافق 2018/12/07 م واس
العيدابي 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
أختتمت مساء أمس, فعاليات الدورة التدريبية "الاستراتيحيات التأهيلية للتسويق الحديث" التي نظمتها إدارة التدريب والتطوير بغرفة جازان, واستفاد منها 120 متدرباً ومتدربة.
وهدفت الدورة التي قدمها عضو الجنة الاستشارية للتدريب والتطوير بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور مرعي حوباني على مدى خمسة أيام, إلى تعريف المتدربين والمتدربات بمفهوم علم التسويق وعناصر المزيج التسويقي ودراسة المستهلك ومايريدة من المنتج.
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19:12ت م
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