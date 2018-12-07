الدمام 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسزار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل امس فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2018 م الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني تحت شعار (معاً نتطوع لرؤية واضحة)، وأفتتاحه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) بالخبر.وشارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية متمثلاً بمركز تنمية الدمام في المعرض بركن تعريفي بالخدمات والبرامج التي يقدمها المركز للمجتمع، وعرض فيلم وثائقي تعريفي عن المركز وأقسامه والخدمات التي يقدمها للجهات المشرف عليها اضافة الى المستفيدين من ابناء المجتمع تحقيقا لرؤية ورسالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وأقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرفية خلال المعرض ورش عمل تدريبية ، واقامة لقاء تعريفي حول العمل التطوعي اضافة الى عرض تجربة ناجحة لإحدى المتطوعين.//انتهى//19:12ت م0179