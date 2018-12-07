رياضي / نادي الأنصار يفوز بنتيجة 6 ـ 2 على نادي السلام زغرتا في بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم
الجمعة 1440/3/29 هـ الموافق 2018/12/07 م واس
بيروت 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
فاز نادي الأنصار على أرض مضيفه نادي السلام زغرتا بنتيجة 6 – 2 في بطولة الدوري اللبناني .
وبذلك يكون الأنصار قد عزز مركزه الثالث في المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ59 لكرة القدم .
ومن جهة أخرى حقق نادي "الشباب الغازية" فوزه الثاني تواليا على مضيفه نادي "شباب الساحل" 3-1.
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19:44ت م
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