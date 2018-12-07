بيروت 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسفاز نادي الأنصار على أرض مضيفه نادي السلام زغرتا بنتيجة 6 – 2 في بطولة الدوري اللبناني .وبذلك يكون الأنصار قد عزز مركزه الثالث في المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ59 لكرة القدم .ومن جهة أخرى حقق نادي "الشباب الغازية" فوزه الثاني تواليا على مضيفه نادي "شباب الساحل" 3-1.// انتهى //19:44ت م0183