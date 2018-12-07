الرياض 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة التي تذكرنا بأمجاد الملك المخلص وإنجازاته الكبيرة حيث شهدت المملكة العربية السعودية انجازات متتالية وحققنت نتائج مذهلة وحضرت في كل الأصعدة لترفع من مسار العمل التنموي وبشكل فعال أصلح من خلالها الملك الكثير من برامج الدولة التنموية.وأشار بن سبرة إلى أن المملكة العربية السعودية تشتهد نمواً في كل المجالات بما في ذلك تنمية المناطق والمحافظات ودعم برامجها ومشاريعها بما يحقق الرغد والرفاهية للمواطنين، ولذا فإن محافظة بيشة اليوم تنعم بمشاريع نوعية شملت التعليم والخدمات والمياة والزراعة والرياضة والثقافة والفنون والأمن وهذا بفضل الله سبحانه كل هذا ينمو بشكل فعال وملفت في العهد الزاهر.وقال بن سبرة : " أننا في محافظة بيشة مواطنين نقدر هذه المناسبة العظيمة ونستذكر من خلالها مجمل الأرقام التنموية الرائدة في عهد الملك سلمان - حفظه الله - ثابتين في الولاء والإنتماء لهذه القيادة معززين بالإخلاص والعمل كل ما توجهنا به القيادة الكريمة ، عازمين على المضي قدماً في توجيه الأجيال للعمل والثبات على المبادئ الوطنية التي حفظت للمواطن والمواطنة الحقوق كاملة دون تزييف"وأشار بن سبرة إلى أن منطقة عسير وخصوصاً بيشة تشهد اهتماماً في مجال تفعيل برامج القطاع السياحي برؤية أمير المنطقة وسمو نائبه معتبراً أن ورش العمل الكبيرة التي تعقد في إمارة منطقة عسير تؤكد النظرة الثاقبة للقيادة الكريمة على إشراك المواطنين في البناء والتنمية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أشرك المواطنين والمواطنات أيضاً في العمل على مسار الرؤية السعودية لتحقيق أفضل التطلعات والنتائج.// انتهى //19:53ت م0184