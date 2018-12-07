المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واساختتمت اليوم بطولة "رؤية" لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بين الجمعيات الخيرية المتخصصة بالأعاقة البصرية على مستوى المملكة التي نظمتها جمعية المكفوفين الخيرية "رؤية بالمدينة المنورة ، بحضور مدير ادارة الجمعيات بمركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله المطيري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد بن دليم القحطاني وعدد من مديري الإدارات الحكومية والخيرية والرياضيين .وشهدت البطولة مشاركة 6 فرق من مختلف مناطق المملكة وهي جمعية رؤية من المدينة المنورة، وجمعية كفيف من الرياض، وجمعية العوق البصري من القصيم، وجمعية إبصار من جدة، وجمعية الثريا من جازان ، وجمعية شمعة أمل من نجران، وذلك في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة أظهروا خلالها روحاً رياضية إيجابية.وعقب المباراة النهائية توج فريق العوق البصري من القصيم بكأس البطولة عقب فوزه على فريق كفيف من الرياض ، إلى جانب تكريم اللاعبين المتميزين والحكام ، بالاضافة لتكريم الجهات الحكومية والإعلامية الراعية والمشاركة .من جهته عبر مدير البرامج والإعلام بجمعية رؤية للمكفوفين بالمدينة المنورة والمشرف على البطولة ماهر الجهني عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته للبطولة ولسمو نائبه على دعمه وتشجيعه ، ولجميع من أسهم في إنجاح البطولة.وأكد الجهني أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البرامج والأنشطة التي تنظمها الجمعية لهذه الفئة الغاليه ، مؤكدا بأنها حققت أهدافها من خلال استثمار أوقات الشباب وتعزيز مواهبهم وتوطيد العلاقات الأخوية ما بين الجمعيات ، متمنياً استمرار مثل هذه البطولات وتطورها في المستقبل.// انتهى//20:34ت م0190