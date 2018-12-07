اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على تباين
الجمعة 1440/3/29 هـ الموافق 2018/12/07 م واس
لندن 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين. ?
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.41? % ليصل إلى مستوى 3058.53 ??نقطة?.?
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 22.89 نقطة إلى 10788.09 نقطة، فيما سجل مؤشري "أي بي أي إكس 35" الإسباني و "آي أي اكس" الهولندي مكاسباً بمقدار 51.0 نقطة و 5.06 نقطة على الترتيب.
// انتهى //
20:45ت م
0192