المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسنوّه مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني ، بالحرص الدائم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتعزيز استقرار البلاد والحياة الآمنة, ومواصلة التنمية المستمرة, فأضحى أمن البلاد, ورفاهية ورخاء المواطن, همّه الأول وشغله الشاغل.وعدّ المدني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم ، مناسبة سعيدة على قلب كل مواطن، مصحوبة بالفخر والاعتزاز بما شهده الوطن من منجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مبيناً أن ذكرى البيعة الرابعة تأتي في ظل ما تشهده المملكة من إنجازات متتالية, وتنمية مستمرة في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية, فشكّلت ركائز غير مسبوقة لبناء وطن, وقيادة أمة.وأضاف : اليوم يحتفي المواطن بذكرى البيعة متأملاً مسيرة عطاء وصور وفاء يجسدها تلاحم الشعب وقيادته الحكيمة التي يفخر بها كل من ينتمي لبلاد الحرمين، كما يفخر الجميع ويسعد بذكرى البيعة الرابعة لملك الحزم والعزم، المليك القائد الذي سجّل مواقف يحفظها التاريخ, وتثبت للعالم بأسره حنكة قائد, جعل أمن وسلامة بلاده ورفاهية ورخاء مواطنيه في طليعة اهتماماته.وبيّن مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة أن المملكة تشهد عملاً دؤوباً, وجهوداً متواصلة, ومنظومة متكاملة من الخدمات الذي يرصدها الجميع في مختلف المواقع التي تخدم المواطن, وترسم خطوات التنمية والازدهار، حرص من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تحقيق كل ما من شأنه استقرار البلاد والحياة الآمنة والتنمية المستمرة، وهو ما يؤكده -حفظه الله- في كل حديث له حيث تجلى ذلك في كلمته الأخيرة تحت قبة مجلس الشورى حيث أكد - أيده الله - أن المواطن هو المحرك الرئيسي للتنمية وأداتها الفاعلة، كما يحرص - وفقه الله - إلى دعم كل ما من شأنه دعم الشباب والمرأة السعودية, وتهيئتهم للعمل والإبداع والتميّز في المجالات كافة ، مؤكداّ أن شباب وفتيات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، وأن المرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة.وذكر أن هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز , ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع - حفظهما الله - يأتي استكمالاً لمسيرة العطاء والتنمية التي انطلقت منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وأبناء الملوك من بعده, للمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر، الذي تحقق في هذا العهد الزاهر في مسيرة تنمية شاملة وفق رؤية المملكة 2030 الشاملة التي تستوعب كافة متطلبات تنمية الوطن وتلبية تطلعات المواطن, سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا عزها ومجدها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //20:46ت م0193