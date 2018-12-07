تبوك 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأكد مدير عام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك إبراهيم بن عبدالرحمن الدويش بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أن السنين والأعوام تمر ولا تزداد هذه الدولة الفتية المملكة العربية السعودية إلا تجدداً وازدهاراً.وقال الدويش: تعود بنا الذاكرة في هذه الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -لبيعة الملك المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، فنحن في بلد رسم طريقة رجل واحد وسار القادة من بعده على خطاه فكيف إذا كانت المشاعر عن ذكرى البيعة الرابعة لرجل وُلِد قائداً ونشأ ملكاً قبل أن يتقلد اللقب.وأضاف : الحديث عن خادم الحرمين الشريفين حديث عن القيادة والحكمة والقوة والحزم والعزم والتاريخ والمستقبل جمع الله له النظرة الثاقبة والهمة الشابة الوثابة والعزيمة الصادقة في حماية بلده عقيدة وشعباً وأرضاً, فعلى اللحمة الوطنية والتكاتف بين الحاكم والمحكوم تتحطم آمال الطامعين وتتوحد كلمة الشعب وملكه.وسأل الدويش المولى عز وجل أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يعيد هذه المناسبة وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه.// انتهى //20:49ت م0195