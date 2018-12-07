تبوك 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأوضح مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري أن ما تنعم به مملكتنا الحبيبة من أمن وأمان في شتى مجالات الحياة جاء بعد توفيق الله أولا ومن ثم حرص قيادتنا الرشيدة على رفاهية المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي.وأكد الشراري أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله- حريصان على تفقد أحوال المواطنين ببعض مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك، التي شهدت تدشين ووضع حجر الأساس للمشاريع التنموية بها تجسيداً للوفاء بالعهد وتثبيتاً للمبادئ والقيم التي نشأت عليها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه- وأبنائه البررة من بعده- رحمهم الله جميعاً -.وأشار الشراري إلى أن ذكرى البيعة شكلت استمرارًا للعطاء من القيادة الحكيمة، ولحظة فارقة في تاريخ المملكة ورسالتها ودورها على المستويين الإقليمي والعالمي، مضيفاً أننا نفخر جميعًا في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك بما حققناه خلال هذه الفترة في سبيل تحقيق رؤية وطننا الغالي، حيث تأتي هذه الذكرى امتداداً واستمراراً لبذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات تواكب تطلعات القيادة الحكيمة وتصب في مصلحة المواطن عبر عدة مؤشرات رئيسة تتوافق مع رؤية المملكة 2030.وأكد أن قطاع خدمات المياه بمنطقة تبوك يقدم أفضل الخدمات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وبما يتناسب مع رفاهية المواطن والمقيم، سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده، وأن يسدد خطاهما ويحفظ مملكتنا الحبيبة.// انتهى //20:50ت م0196