المدينة المنورة 29 ربيع الآخر1440هـ الموافق 7 ديسمبر 2018 م واسعبر عدد من مسؤولات ومواطنات المدينة المنورة عن مباركتهن للوطن بالذكرى الرابعة لبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي تمثل تاريخا مهما وذكرى غالية في نفوس شعب المملكة .وأكدن في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تتجدد من خلالها إنجازات عظيمة وتطورات ونهضة شاملة وكبيرة في شتى المجالات مجددات العهد لملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة هذه الذكرى الغالية على قلوب شعب المملكة كافة .وأعربت رئيسة قسم الأسنان الدكتورة نجوى بنت عبدالرشيد حافظ عن سعادتها الغامرة وهي تحتفل بذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتوليه مقاليد الحكم ، مسترجعة من خلال هذه الذكرى التقدم والنمو التي تشهده مملكتنا الحبيبة وما تحقق فيها من منجزات متواصلة على مدى تاريخها الذي شهد مبايعات تاريخية متعاقبة لقادة هذه البلاد المباركة ، منوهة ببرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الذي لم تقف معطيات هذا القائد عند تلك الرؤية بل يواصل بلا كلل العمل الدؤوب الذي يتلمس احتياجات شعب المملكة فردا فردا لينعم بالخير والازدهار .وتابعت الدكتورة حافظ تقول : نحن في المدينة المنورة نعيش ملحمة الحب والتناغم الوجداني على بيعة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - فهنيئا لنا برجل المواقف والتوجيهات السديدة الذي يشهد له الجميع بالحكمة والحنكة في قيادة هذه البلاد الآمنة المطمئنة بإذن الله ، داعية الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم على بلادنا الغالية نعمتي الأمن والأمان إنه سميع مجيب الدعوات .ورفعت منسقة الشؤون الأكاديمية بمستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة أسماء بنت عبدالقوي نور أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة للملك المفدى لتوليه مقاليد الحكم ، مؤكدة أن هذا البلد الكريم الذي يقدم لأبنائه من مواطنين ومقيمين الشيء الكثير بقيادته الرشيدة والسياسة الحكيمة لملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز باستمرار نهج العطاء والتطوير بلا حدود في التقدم والرخاء والازدهار في جميع أرجاء الوطن الغالي ، داعية الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة .وعدت القائدة التربوية بالثانوية الثالثة بالمدينة المنورة سامية القمزي هذه المناسبة من المناسبات الغالية على قلوب جميع أبناء الوطن كافة وهي الاحتفاء بذكرى البيعة الرابعة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في مملكتنا الغالية والعظيمة التي تدفعهم إلى استحضار البذل والعطاء والحب المتدفق الذي يجده أبناء المملكة من الوالد القائد رعاه الله بتجديد الولاء والحب لهذه القيادة الحكيمة .وأشادت القمزي بالبعد الإنساني المؤثر الذي يملكه الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي الذي يتضح جليا في إسهامه الفاعل في الساحتين الإقليمية والدولية من خلال تبنيه للعديد من القضايا المهمة على المستوى السياسي والدفاع عن مبادئ السلام العادلة وحقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعمله الدؤوب على مكافحة الإرهاب والجريمة وفق سياسة حكيمة تقوم على المنهج الشرعي وتعزيز السلام العالمي .// يتبع //21:56ت م0200

كما باركت القائدة المدرسية للثانوية الثانية بالحناكية نورة بنت درويش الريس للوطن وللشعب السعودي ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم ، هذه الذكرى المباركة والعزيزة والغالية التي يعيشها الوطن هذه الأيام على قلوب مواطنيه يتجدد من خلال هذه المناسبة السعيدة العهد والحب والوفاء والولاء للوالد المحب والملك الإنسان والقائد الحكيم الذي بذل وأعطى وعمل لخير المواطن السعودي وخير الوطن حيث أصبحت المملكة تعيش بفضل الله نهضة شاملة وتنمية متوازنة بين مناطق المملكة المختلفة .وأعربت القائدة المدرسية بالمتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة حنان بنت بلال المولد عن سعادتها بحلول الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، مؤكدة أن مملكتنا الحبيبة شهدت في أعوام قصيرة بعمر الزمن عظيمة بالإنجازات ، تحولا مشهودا في جميع القطاعات وفق رؤية تنموية نحو مستقبل زاهر في ظل قيادتنا الحكيمة أعزها الله .وحمدت المولد الله على ما أنعم به علينا من نعمة الأمن والأمان ونسأله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - من كل شر وأن يوفقهما لكل ما فيه خير البلاد والعباد وأن يحفظ بلادنا وشعبنا وأن يبارك لنا فيما رزقنا إنه ولي ذلك والقادر عليه .ورفعت رائدات النشاط بالمدينة المنورة نجلاء عطية وسميرة قاسم ومنال كردي أجمل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه مقاليد الحكم في السعودية ، مشيدات بالإنجازات التي حققتها المملكة وتحققت لها في عهده الميمون .وقلن : إن المواطن يعيش ويعايش كل يوم في هذا البلد المبارك سياسة راشدة واقتصاد حر قوي وخدمات متميزة على كافة الأصعدة متوقفة على نحو خاص عند التعليم العالي ، داعيات الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - وبلادنا الحبيبة من كل شر ومكروه إنه سميع مجيب الدعوات .// يتبع //21:57ت م0201

من جانبهن رفعت المعلمات ماجدة فرحان وناجية الرحيلي ومحاسن النخلي ومنال الجهني التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه مقاليد الحكم ، ليواصل مسيرة العطاء للوطن والمواطن خلفا لأخيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - فسار على نهجه في حفظ أمن البلاد ومواصلة القضاء على الإرهاب والسعي في حل القضايا الإقليمية .واستذكرن المعلمات في هذا اليوم مظاهر التنمية والنهضة العمرانية التي شهدتها جميع مناطق المملكة والإصلاحات الإدارية التي شملت نواحي حياة المواطنين بفضل الله ثم بفضل حكمة وحنكة قائدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز فمنذ توليه مقاليد الحكم - أيده الله - أصدر العديد من الأوامر الملكية التي نظمت معظم القطاعات الحكومية وأخرى تهدف لإصلاحات إدارية في الدولة مما كان لها الأثر في سرعة قضاء مصالح المواطنين ، منوهن بمضامين رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذين سيقودان الوطن بإذن الله لمصاف الدول الكبيرة والمتميزة صناعيا وتقنيا .وباركت إداريات ومعلمات بالمتوسطة الأولى للتحفيظ بالمدينة المنورة ، للوطن بحلول الذكرى الرابعة للبيعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم ، وقلن يسعدنا بأن نشاطر الشعب السعودي الكريم البهجة والسرور وتجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين .وأكدن بأنه لشعور جميل كله فخر واعتزاز لكل مواطنه سعودية أن تعيش على هذا الثرى الطيب تحت قيادة حكام جعلوا الشريعة دستورا لهم فأقاموا العدل وشجعوا العلم والمعرفة ولم يغفلوا التنمية الوطنية بل نهضوا بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة حتى أصبحت دولة فتية قوية في كل المجالات ، ومما زادنا فخرا واعتزازا الأمن الذي نعيشه وما ذاك إلا بتوفيق الله ثم بحنكة وحزم قادة هذه البلاد المعطاء ، داعيات الله العلي القدير أن يوفق مليكنا المفدى سلمان بن عبدالعزيز لخدمة المسلمين عامة ولبلدنا خاصة وأن يغمر بلادنا بالأمن والأمان ويبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن .بدورهن رفعت منسوبات الابتدائية الخامسة والعشرون بعد المائة بالمدينة المنورة تتقدمهن القائدة التربوية جميلة بنت أحمد الصبحي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة الذي استأثر بقلوب شعبه وعرف بكرمه وتواضعه وشهامته وكذلك اهتمامه - أيده الله - بقضايا المرأة السعودية ودعمها وتحقيق طموحاتها في خدمة مجتمعها .// يتبع //21:57ت م0202

وجددن منسوبات المدرسة الابتدائية العهد والولاء والعطاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة والحكيمة ، حامدات الله تعالى بأن جعل لنا ملوك يسيرون على شرع الله مستمدين أحكامها من القران الكريم والسنة النبوية ، وكلنا فخر بأن قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي رفع شعبه ووطنه إلى أعلى قمم المجد جعل من المملكة العربية السعودية دولة معاصرة متقدمة وجعل مواطنها السعودي إنسانا يواكب تطورات العلم والرقي والحضارة ، متحدثات باستفاضة عن المكانة التي تتحلى بها المرأة السعودية في هذا العهد الميمون عبر مشاركتها في المجهود التنموي في مختلف مجالات الحياة ، داعيات المولى القدير أن يحفظ الملك المفدى وأن يسدد خطاه في كل ما من شأنه الارتقاء بهذا الوطن الكريم ومواطنيه والاخذ به إلى معارج التطور والتقدم .من جهتها أعربت المواطنة مريم السحيمي عن فرحتها بهذه الذكرى المجيدة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله , مؤكدة أن المملكة العربية السعودية شهدت منذ أن تمت مبايعته رعاه الله ملكا لهذه البلاد المباركة العديد من الانجازات التي تقف شاهدا على ما تميز به عهده الميمون من طفرات تنموية هائلة شملت كافة جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية ، كما عبرت المواطنة خديجة المطيري عن سعادتها وتهنئتها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى البيعة الرابعة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية , داعية المولى العلي القدير أن يمد في عمره وأن يكلأه بكريم رعايته ليواصل عمله النبيل في سبيل رفعة وطنه والأمة جمعاء .بدورها قالت المواطنة ليلى جمعة إننا نفتخر اليوم بوطن علمه يرفرف فوق هامات الجميع وجميعنا فخورين بقائد عظيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ملك الحزم والعزم حيث يسعد الشعب السعودي بالذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين لتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم التي شهدت إنجازات زاهرة على كافة المستويات للرقي بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين إذ يحرص أيده الله كل الحرص على الاهتمام بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويضعها في دائرة الاهتمام الكبير .// يتبع //21:57ت م0203

المواطنة وجنات الصائغ عبرت عن سعادتها بذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وقالت : إن ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حريصون على تسهيل أمور المرأة وإعطائها حقوقها كاملة ، سائلة الله أن يديم الصحة والعافية والسلامة على والدنا سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه .وعدت المواطنات ميمونة الهوساوي وأصايل الشامي وخديجة الرفاعي ، تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم بالمناسبة الغالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء الوطن حيث تأتي هذه المناسبة ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولا ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الحكيمة وإذ نحمد الله تعالى أن سخر لنا حكومة رشيدة تحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ، داعيات الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأدامهم الله فخرا وعزا لنا .ووصفت المواطنتين أمينة سعيد وعواطف الجابري فترة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم تشكل مرحلة مهمة في تاريخ المملكة حيث أصدر العديد من القرارات المهمة والمحفزة تجاه مختلف القضايا التي تهم المواطنين ، كما شهدت المملكة خطوات تطويرية شاملة لبرامج التنمية في مختلف المناطق ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة فضلا عن تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ، سائلات الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد حكامها وقادتها الذين يعملون دائما في خدة ورفاهية شعبهم العظيم شعب المملكة العربية السعودية .// انتهى //21:57ت م0204