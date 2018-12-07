تبوك 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتولي مقاليد الحكم ، ذكرى عزيزة في نفوسنا كمواطنين ومسؤولين، حيث شهدت المملكة في هذا العهد الزاهر إنجازات مختلفة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية فتشكّلت ملحمة غير مسبوقة لبناء وطن وقيادة أمة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: نحن في منطقة تبوك وتأكيداً لما يوليه ملكنا سلمان الحزم والعزم من رعاية ووقوف على احتياجات بيته الكبير, فقد تشرفت منطقة تبوك بزيارته الميمونة مطلع هذا الشهر فحملت الكثير من مشاريع الخير والعطاء التي دشّنها -رعاه الله- وأخرى قادمة وضع حجر أساسها لتنطلق وتحقق الرؤية الوطنية الطموحة 2030 بتوجيه -حفظه الله-, وبمتابعة من مهندسها سمو ولي عهده الأمين, مشيراً إلى أن منطقة تبوك بوصفها جزءاً لا يتجزأ من منظومة هذا الوطن العزيز, نالت الكثير من الجوانب التنموية بشكل عام، وقطاع التدريب التقني والمهني على وجه الخصوص، فهناك المنشآت التدريبية التقنية والمهنية المجهزة بأرقى وأحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال لينهل من معينها العلمي والمهاري جميع أبناء وبنات المنطقة، ليكونوا أكثر قدرةً ومهارة في الإسهام بنهضة الوطن وسد حاجة سوق العمل لمشاريع المستقبل الطموحة للمنطقة "مشروع نيوم , ومشروع البحر الأحمر, و آمالا".وأضاف : نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، ونؤكد مضاعفة الجهود وشحذ الهمم لتحقيق الطموحات، داعياً الله عز وجل في ختام حديثه أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن يتحقق للوطن العزة والنصر والتمكين ليبقى آمناً وشامخا.// انتهى //22:00ت م0205