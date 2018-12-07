حائل 29 ربيع الأول 1440هالموافق 7 ديسمبر 2018م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم بزيارة تفقدية للوقوف على استعداد وجاهزية اللجنة المنظمة لبيت حائل المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية ".واطلع سموه على آخر الترتيبات لمشاركة المنطقة في المهرجان ، مؤكدا حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واهتمامه المباشر بتطوير بيت حائل في الجنادرية.ونوه سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بجهود القائمين على البيت وفعالياته يتقدمهم مدير بيت حائل بالجنادرية يوسف الشغدلي ومساعده نايف السلحوب ، وحثهم على تقديم مايليق بالمنطقة وتراثها الأصيل .// انتهى //22:06ت م0207