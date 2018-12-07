تونس 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الشؤون الدينية التونسي الدكتور أحمد عظوم اليوم، إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، الذي يزور تونس حالياً للمشاركة في جائزة تونس العالمية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده التي تبدأ فعالياتها غداً.وتناول اللقاء الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //22:14ت م0208