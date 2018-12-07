المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء البحري بشير بن مفلح البلوي, التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعه الرابعة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.وقال اللواء البلوي : استمراراً لمسيرة البناء التي بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وسار عليها أبناؤه الملوك من بعده - رحمهم الله – تحلّ علينا الذكرى الرابعة لتولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم ، وتمرّ هذه الذكرى العزيزة والوطن وأبنائه ينعمون فيها بالخير والرخاء والأمن والأمان, وسطّرت فيها المملكة بمدادٍ من ذهب مسيرة حافلة بالإنجازات من أجل مستقبل مزهر يكون لوطننا فيه دور ريادي متجدد على الشأن الإقليمي والدولي.وأضاف قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة, إن رائد النهضة في وطننا ومهندس الرؤية الطموحة (2030) صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز, ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, نعم العضد وعلى قدر الثقة التي يحظى بها، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يقود دفّة الوطن نحو بر الأمان في ظل الأمواج المتلاطمة التي تحيط بمنطقتنا العربية دون أن تؤثر – ولله الحمد - علينا، متسلّحاً بالإيمان ومعتمداً – بعد الله سبحانه - على أبناء شعبه الذين يرون فيه صورة مشرقة لمستقبلهم ومستقبل الوطن أجمع.وبين اللواء البلوي أن هذه الذكرى تحل في وقت أثبت فيه الشعب السعودي أصالته وولاءه وانتماءه لقادته والوقوف صفاً واحداً ضد ما يحاك لوطننا الغالي من أعداءه، ضارباً بذلك أروع الأمثلة بما يحيّر الأعداء أنفسهم قبل غيرهم، ويكون هذا الشعب العظيم بوطنيته الرائعة مضرباً للأمثال, سائلاً الله تعالى أن يديم على الوطن والمواطنين الأمن والرخاء والاستقرار في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده الأمين -حفظهما الله- وأدام عزهم والوطن، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على حدودنا ويكتب لهم الأجر والثواب.// انتهى //22:17ت م0209