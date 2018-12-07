الأمم المتحدة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسحثّت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على ضرورة تعزيز قدرات البحث والإنقاذ في مسار وسط البحر المتوسط الذين يخاطرون بحياتهم لعبور البحر الأبيض المتوسط ??إلى أوروبا، كما دعا مكتب حقوق الإنسان إلى عدم تجريم تقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين.وشددت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، على أن جميع البلدان يجب أن تتحمل مسؤولية تجنب خسارة الأرواح في البحر.وقالت: "يجب على الدول أن تحمي أرواح وسلامة المهاجرين، وأن تضمن إنقاذ جميع أولئك الذين يواجهون خطراً على حياتهم وسلامتهم وتقديم المساعدة الفورية لهم، كما يجب عدم تجريم تقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين"، مشيرةً إلى أن انخفاض عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات الإنسانية وفشل الدول في توفير القدرة الكافية على البحث والإنقاذ يؤدي إلى زيادة ضعف المهاجرين وسط البحر.بدورها قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شابيا مانتو " نواصل الدعوة وبقوة لزيادة قدرات البحث والإنقاذ وسط البحر المتوسط ??ولإتاحة المجال أمام المنظمات غير الحكومية للمساهمة بطريقة منسقة في هذه الجهود، فما يهمنا في المقام الأول هو إنقاذ الأرواح".// انتهى //22:20ت م0210