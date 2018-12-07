الرياض 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأكد سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم أن المعارض لها دور مهم وحيوي في التنمية الاقتصادية للدول .وعبر في تصريح لًوكالة الأنباء السعودية خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد السعودي اليوم عن سعادته وفخره بوجوده في هذا المعرض الذي كتب نجاحه من خلال الإقبال الكثيف الذي شهده منذ انطلاقه الثلاثاء الماضي .ولفت السفير كريم النظر إلى الأهمية لمثل تلك الفعاليات وتأثيرها على الاقتصاد السعودي ووصفها بالخطوات الجبارة والممتازة لجذب السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين والمقيمين على زيارة المعارض كوّن ذلك مِن العوامل الرئيسة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، التي تسعى لتحقيق التنوع في الاقتصاد السعودي وهو ما يحدث من خلال إقامة مثل تلك المعارض وكذلك المحافل الرياضية وغيرها .وأكد السفير الأفغاني لدى المملكة أن مشاركة الدول في المعرض جيدة كونها النسخة الأولى وقال: "الصقور والخيول والصيد أشياء لها رابط بثقافة الشعوب .. وهناك العديد من الدول المشاركة أوروبياً وخليجياً مثل الإمارات وهذا أول معرض ومستقبلاً يمكن أن يكون هناك مشاركات من دول كثيرة مثل أفغانستان التي تشتهر بالصقور وبالصيد "، مشيراً إلى أنه سيكون هناك مشاركات مستقبلية دولية أكبر وهذا يَصْب في جانب مهم وهو تبادل الثقافات بين الشعوب.// انتهى //22:22ت م0211