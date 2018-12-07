الرياض 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسيشهد مسرح معرض الصقور والصيد السعودي الذي يختتم غداً في الرياض لوحات فلكلورية تؤديها فرق للفنون الشعبية من مختلف مناطق المملكة، بهدف تعريف زوار المعرض بالتراث وعادات وفنون كل منطقة.وقال المسؤول الفني عن الفرق الشعبية المشاركة في المعرض خالد جمالي: "الهدف من مشاركة الفرق الشعبية نقل الصورة التراثية والفنون الشعبية وطرق أدائها في المملكة عبر هذا التجمع الحضاري الحيوي بالمعرض، وتعريف زواره من داخل المملكة وخارجها بأنواع التراث المتعدد في مناطق المملكة المختلفة " .وأضاف :" عدد الفرق الشعبية المشاركة أربع فرق تمثل المنطقة الشرقية وجازان والرياض والمنطقة الغربية، وبدأنا بالعروض منذ يوم الثلاثاء الماضي، حتى يوم الغد الذي يمثل ختام المعرض ، مشيراً إلى أن كل فرقة تقدم أربع فقرات تعرف من خلالها على منطقتها، حيث تقدم فرقة منطقة الرياض التراث الخاص بالمنطقة الوسطى مثل العرضة السعودية والسامري، أما منطقة مكة المكرمة فتقدم ألوان تراثية من المزمار والسمسمية والعجل والعرضة الحربية، كما تقدم فرقة المنطقة الشرقية ألوان من الفريسة وزفة العريس والبحري والمنطقة الجنوبية تقدم السيف والعزاوي .وأشاد بما شاهده في المعرض بدورته الأولى من تنظيم وترتيب بالإضافة إلى ما يحتويه من مستلزمات الصيد يبعث على السرور، حيث استطاع القائمون عليه وخلال فترة وجيزة إنجاز جميع هذه الأمور بطرق منظمة تجذب الزوار، ليشكل المعرض حدثاً عالمياً يستقطب الصقارين والمشاركين من مختلف دول العالم.// انتهى //22:32ت م0214