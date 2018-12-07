مكة المكرمة 29 ربيع الأول 1440هـ الموافق7ديسمبر 2018 م واسنظمت جمعية الاطفال المعوقين بمكة المكرمة بالتعاون مع ( أمانة العاصمة المقدسة ، ونادي مكة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وزارة الصحة قسم التأهيل الطبي ) وإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم مهرجاناً ترفيهياً توعوياً للأطفال وعائلاتهم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار " هـــلا بالغـالين " .وتم خلال المهرجان تسليط الضوء على متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعزيز فهم أفضل لقضاياهم وحقوقهم في إطار رسالة جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة .وتواجد خلال المهرجان أكثر من 20 فناناً من جمعية الثقافة الفنون بمكة المكرمة قاموا بعمل لوحات ورسومات حية مع الأطفال ، ومشاركة نادي الاحتياجات الخاصة بلعبتين خاصة بالمعاقين تدعى ( البوتشية ، البوتشي ) .كما اشتمل المهرجان كذلك على (ألعاب ومسابقات وأركان تعليمية للأطفال ، وتدريب الأطفال على الرسم و التلوين ، وألعاب حركية ، ومسرح للطفل ، وفرق ترفيهية ، وألعاب بهلاونية ، ورسم وتلوين على الوجه ، والعديد من الألعاب المنوعة ).كما تم تطبيق البرنامج التوعوي / جرب الكرسي - مع زائري فعاليات المهرجان حيث اتيح لهم فرصة معايشة ظروف ومعاناة المعوق اليومية من خلال مرورهم ببعض العقبات التي قد يتعرض لها المعوق وهو يستخدم الكرسي المتحرك ، وبالتالي التعرف عن قرب وبالتجربة المباشرة على حجم تلك الصعاب التي يواجهها المعوق في حياته اليومية ، واكتشاف احتياجاته من التسهيلات المكانية والتصميمات المعمارية التي تيسر له حياته اليومية بالكرسي المتحرك سواء في المنزل أو العمل أو المرافق العامة مثل المساجد والمستشفيات والأسواق وغير ذلك.كما شهد المهرجان مشاركة ما يقارب 1000 طفل وطفلة، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية الإعلامية والفنية المعروفة ، إضافة إلى الأطفال المعوقين وأسرهم وزائري النشاط .تجدر الإشارة إلى أن جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة تبنت العديد من البرامج التوعوية من أبرزها ، احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، التي تسلط الضوء فيها على قدراتهم ، وتعزيز وعي الجمهور بإمكانياتهم ، بمشاركة مجموعة من المراكز الترفيهية والتعليمية والرياضية، والجمعيات الخيرية و الجهات الطبية ومراكز الإعاقة والمعاهد و الفرق التطوعية.// انتهى //22:38ت م0215