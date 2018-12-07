الباحة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع مواطنو ومواطنات الباحة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة للبيعة وتوليه مقاليد الحكم في البلاد .ونوهوا في تصريحات لـوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة, بما تحقق من منجزات تنموية واقتصادية خلال الأربع السنوات الماضية من تولي خادم الحرمين الشريفين لمقاليد الحكم والقرارات التي اتخذها -أيده الله- التي تدعم توجهات التحول الوطني 2020, ورؤية المملكة 2030 التي ستنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة خاصة في المجال الاقتصادي.وقال المواطن محمد بن علي العمري: "إن ذكرى البيعة الرابعة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, أعطت دلالات واضحة على حرص القيادة خلال السنوات الثلاث الماضية على المضي نحو مستقبل مشرق مدفوعة بمحبة وإخلاص القيادة للشعب السعودي بتدعيم الأمن والاستقرار ومواصلة البذل والعطاء لتحقيق المزيد من الرفاهية والتنمية.من جانبه أوضح المواطن عبدالعزيز الغامدي, أن المملكة شهدت خلال الأعوام الماضية من عهد خادم الحرمين الشريفين إنجازات عديدة ومهمة على الصعيدين المحلي والدولي, حيث اتسم هذا العهد بسمات حضارية ومدنية وأمنية رائدة جسدت تفانيه – حفظه الله - في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الدولي من خلال بناء شراكات دوليه جديدة وقرارات تعزز مكانة المملكة وتعكس حرصه الكبير على مستقبل أمته.من جهته نوه المواطن فيصل بن عبدالله الزهراني, بما يوليه الملك المفدى من اهتمام ورعاية بأبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم عن قرب، وذلك ما أكده - رعاه الله- من الزيارات الميمونة التي قام بها لعدد من المنطقة دشن خلالها العديد من المشروعات التنموية التي تهم الوطن والمواطن وتسهم في النمو والتطور.وعدّ المواطن نواف بن عمر الدوسي, ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين محل فخر واعتزاز للمواطنين يتجدد من خلالها الحب والولاء لقيادة المملكة الرشيدة، منوهاً بما تحقق من إنجازات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتلمسه أيده الله لاحتياجات الوطن والمواطن ونقل بما يحقق المزيد من الازدهار الاقتصادي والحضاري في مختلف المجالات.بدوره أوضح زياد بن عبدالرحمن الزهراني, أن خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله -, ينتهج سياسة التطوير والتحديث للمملكة وتقوية اقتصادها من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادته وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل لمواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطن في الحاضر والمستقبل.من جانبها قالت نورة بنت عبدالوهاب العمري: إن خادم الحرمين الشريفين عمل منذ توليه الحكم على مواصلة بناء دولة راسخة تستطيع مواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية حيث أصدر ـ أيده الله ـ, العديد من الأوامر الملكية لتجاوز المرحلة الراهنة بما يحقق مواصلة الازدهار وتدعيم الأمن والاستقرار لبلادنا, سائلة الله أن يوفق الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يبقيه ذخراً للأمتين العربية والإسلامية.بدورها نوهت المواطنة سلمى بنت خالد المالكي بحكمة الملك سلمان - رعاه الله – وحنكته في التعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بما يتناسب مع تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية التي تدل على بعد نظره وثاقب بصيرته، مؤكدة بولاء وحب المواطنين لخادم الحرمين الشريفين لما يتمتع به من صفات إنسانية واهتمامه بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم، وتحسين مستوى معيشتهم.فيما أبانت المواطنة نوال بنت سعود الغامدي, أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -, منذ توليه مقاليد الحكم عمل على تدعيم وتطوير المؤسسات التي تسهم في خدمة الوطن والمواطن ، منوهة بما أوله الملك المفدى من اهتمام وعناية بحقوق المرأة حتى أصبح لها الدور الفاعل في بناء وتنمية الوطن.// انتهى //22:42ت م0218