تبوك 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسنظمت جامعة تبوك ممثلة بكلية الطب وعمادة شؤون الطلاب، اليوم ، معرضاً تثقيفياً بمناسبة اليوم العالمي للسكري بمشاركة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك والمديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة والقطاع الصحي الخاص ، وذلك بمول بارك التجاري بتبوك .وشهدت فعاليات المعرض، تقديم عدد من الفعاليات التي تضمنت التعريف بمرض السكري والعوامل المساعدة للوقاية او التعايش مع هذا المرض التي من أهمها المحافظة على ممارسة الرياضة بشكل منتظم واتباع نظام غذائي صحي وسليم .كما قُدمت عدد من الفقرات تنوعت ما بين الإنشادي والمسرحي ، في حين شهدت الأركان المشاركة إقبالاً كبيراً من زوار المعرض التي تقدم الفحص والكشف المبكر لمرض السكري ، مع تقديم النصائح والنشرات التوعوية التي تركزت على التعايش مع مرض السكري وتجنب مخاطره .// انتهى //23:26ت م0225