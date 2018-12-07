البكيرية 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسدشن مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح ، أمس ، انطلاق فعاليات "اليوم العالمي لذوي الإعاقة "، بحضور المساعد للشؤون التعليمية محمد بن علي القضيبي ورئيس قسم التربية الخاصة عمر بن سليمان الخزيم، وعدد من قيادات التعليمية وذلك بمقر مدرسة النعمان بن بشير المتوسطة .وأوضح مدير التعليم ، أن القيادة الرشيدة أولت التعليم عناية خاصة من خلال الدعم السخي للتعليم ، مشيراً إلى أن وزارة التعليم رسمت الخطط للاستفادة من هذا الدعم خدمةً لأبناء وبنات هذا الوطن ، مؤكداً أهمية إبراز مهارات هذه الفئة الغالية من أفراد المجتمع وأن يستشعر كل فرد دوره في تطبيق وتنفيذ كل ما تحتاجه هذه الفئة الغالية على قلوبنا .وفِي ختام الحفل كرم مدير التعليم طلاب فصول التربية الخاصة ووقف على فصولهم واطلع على البرامج المقدمة لهم . // انتهى //23:29ت م0226