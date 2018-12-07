القاهرة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي اليوم مع نظيره التنزاني جون ماجوفولي، سبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا المستجدة على الساحة الأفريقية؛ لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019م.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الجانب التنزاني في مختلف المجالات في ضوء المقومات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، منوهًا بأن سد "ستيجلر جورج" التنزاني المقررة تشيده بواسطة إحدى الشركات المصرية سيمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون بالقارة الأفريقية.ولفت المتحدث الانتباه إلى أنه جري خلال أيضاً التباحث حول تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي؛ فضلًا عن تعظيم آليات التشاور وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الافريقية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:42ت م0228