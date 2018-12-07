الرياض 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واستختتم غداً بطولة المملكة المفتوحة للريشة الطائرة في الصالة الرياضية بنادي الشباب ، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية .وشهد اليوم الثاني منافسة كبيرة ، ففي الفئة العمرية تحت 13 عاماً حسمت نتائج اليوم الأول لتكون لصالح الهندي أشميل سافاد ضد السعودي رائد المقبل ، كما تفوق الهندي جيروج امينويل على الفلبيني كايلي لازاروا بإسقاط الريشة في ملعبه وبالنسبة لجولات تحت 19 عاماً تغلب اللاعب الهندي ريان رؤوف على السعودي سلطان الشدي بعد منافسة قوية قدم من خلالها اللاعبان أداءً مميزاً .كما شهدت المواجهة السعودية بين اللاعبين أيمن العلياني و عبدالله العتيبي أجواء تنافسية مميزة حسمت نتيجتها بالنهاية لصالح العتيبي بفارق نقطتين .فيما جاءت نتائج منافسات المستوى المبتدئ على نحو خارج عن التوقعات حيث تفوق الهنديان أديد و شاه على لاعبي الفريق الفلبيني اللذان تغلبا بدورهما على الفريق السعودي بالرغم من الحضور المميز للسعوديان القحطاني و الكثيري .من جانبه أكد المدير الفني للبطولة مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار أهمية البطولة كونها تضم مستويات متقدمة من ممارسي اللعبة في المملكة ، مشيراً إلى أن البطولة قسمت لعدة مستويات من المستوى المبتدئ وحتى مستوى المحترفين التي وجدت تنافساً مميزاً بين اللاعبين خلال أيام البطولة .وقال : " تعد مشاركة لاعبي المنتخب "معاذ الغامدي" و "نواف الغامدي " في هذه البطولة ذات أهمية كبيرة نظرا لما ستقدمه لهما من فائدة فيما يتعلق باكتسابهم للخبرة أثناء احتكاكهم بنخبة من اللاعبين من ذوي المستويات المهارية المتقدمة باللعبة مما سيكون له دور فعال للنهوض بمستويات أدائهم و المضي قدما بمسيرة صعودهم لعليا منصات التتويج على المستويان المحلي و الدولي .//انتهى //23:43ت م0229