الرياض 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس احتفالاً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في أحد المجمعات التجارية ، بحضور مدير عام المنطقة يوسف بن مسفر السيالي، و"850" شخصاً من منسوبي ومنسوبات الوزارة والمهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي والجمهور الخارجي ، ضمن الفعاليات التي اطلقتها مراكز التأهيل الشامل الرجالية والنسائية والتأهيل المهني ووحدات الخدمات المساندة للإناث ومراكز الرعاية النهارية منذ الثالث من ديسمبر.وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات المسرحية بمشاركة بعض الفرق التطوعية، وعرضاً لنماذج ناجحة من ذوي الإعاقة وأركاناً تعرض إبداعاتهم وتعرف بخدمات الوزارة المقدمة لهم، بمشاركة العديد من الجمعيات والجهات ذات العلاقة.وفي ختام الحفل تم تكريم الداعمين والمشاركين من ذوي الهمم .وأوضح يوسف السيالي أن الاحتفال يهدف إلى دمج فئات ذوي الإعاقة الذين ترعاهم الوزارة بالمجتمع الخارجي، وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بأنواع الإعاقة وأسبابها والخدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة الغالية ، مقدماً شكره لكل من أسهم في إحياء هذا الاحتفال بالمشاركة والحضور.// انتهى //00:08ت م0236