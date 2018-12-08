نيويورك 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واستراجعت الأسهم الأمريكية اليوم وسط موجة مبيعات واسعة قادتها انخفاضات في أسهم شركات كبرى للإنترنت والتكنولوجيا.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضاً 558.72 نقطة، أو 2.24 بالمئة، إلى 24388.95 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 62.87 نقطة، أو 2.33 بالمئة، لينهي الجلسة عند 2633.08 نقطة.وهوى المؤشر ناسداك المجمع 219.01 نقطة، أو 3.05 بالمئة، ليغلق عند 6969.25 نقطة.// انتهى //00:20ت م0240