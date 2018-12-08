رياضي / ميدان فروسية الجبيل يقيم ثاني سباقات موسمه الحالي
السبت 1440/4/1 هـ الموافق 2018/12/08 م واس
الجبيل 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
أقام ميدان فروسية الجبيل، اليوم، ثاني سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٠هـ ، بحضور مدير عام الميدان راشد بن غانم القحطاني وسط حضور لافت من محبي هذه الرياضة الأصيلة .
وقد اشتمل الحفل على أربعة أشواط جميعها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظة الله - ، حيث خصص الشوط الأول للجياد التي ربحت من (صفر - ثلاثة) ومسافته ١٦٠٠ متر وجائزته ٦٠٠٠ ريال وفاز بالمركز الأول الحصان ( يلهد ) للمالك أبناء محمد الشمري ، والشوط الثاني ، مفتوح وخصص للخيل عمر ٣ سنوات فأكثر وجائزته ١٠,٠٠٠ ريال ، وفاز بالمركز الأول (هراش) للمالك فهد العجمي .
أما الشوط الثالث فخصص للجياد أفراس عمر ٣ سنوات فأكثر وجائزته ١٢,٠٠٠ ريال وفاز بالمركز الأول ( بخترة ) للمالك محمد آل حيدر ، وفي الشوط الرابع المخصص للجياد التي لم تربح عمر ثلاث سنوات وقيمة جائزته 22.000 ريال ، وحصل على المركز الأول الجواد (متصاعد ) للمالك محمد آل جواد .
وفي نهاية السباق توج مدير عام ميدان فروسية الجبيل، الجواد (متصاعد ) للمالك محمد آل جواد بكأس دعم خادم الحرمين الشريفين، داعيا مختلف الشركات والجهات الحكومية للمساهمة ودعم أكبر لأنشطة الميدان لأداء دوره الريادي في أحياء رياضة الفروسية العريقة .
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