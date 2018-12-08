الجبيل 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل، اليوم، ثاني سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٠هـ ، بحضور مدير عام الميدان راشد بن غانم القحطاني وسط حضور لافت من محبي هذه الرياضة الأصيلة .وقد اشتمل الحفل على أربعة أشواط جميعها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظة الله - ، حيث خصص الشوط الأول للجياد التي ربحت من (صفر - ثلاثة) ومسافته ١٦٠٠ متر وجائزته ٦٠٠٠ ريال وفاز بالمركز الأول الحصان ( يلهد ) للمالك أبناء محمد الشمري ، والشوط الثاني ، مفتوح وخصص للخيل عمر ٣ سنوات فأكثر وجائزته ١٠,٠٠٠ ريال ، وفاز بالمركز الأول (هراش) للمالك فهد العجمي .أما الشوط الثالث فخصص للجياد أفراس عمر ٣ سنوات فأكثر وجائزته ١٢,٠٠٠ ريال وفاز بالمركز الأول ( بخترة ) للمالك محمد آل حيدر ، وفي الشوط الرابع المخصص للجياد التي لم تربح عمر ثلاث سنوات وقيمة جائزته 22.000 ريال ، وحصل على المركز الأول الجواد (متصاعد ) للمالك محمد آل جواد .وفي نهاية السباق توج مدير عام ميدان فروسية الجبيل، الجواد (متصاعد ) للمالك محمد آل جواد بكأس دعم خادم الحرمين الشريفين، داعيا مختلف الشركات والجهات الحكومية للمساهمة ودعم أكبر لأنشطة الميدان لأداء دوره الريادي في أحياء رياضة الفروسية العريقة .// انتهى //00:24ت م0241