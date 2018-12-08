الجزائر 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأوقف الجيش الجزائري 36 مهرباً بمدن تمنراست وعين قزام وجانت.وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أنه تم خلال العملية مصادرة ست مركبات رباعية الدفع و 18 مولداً كهربائياً و 14 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.وأشار البيان من جهة أخرى إلى أن حرس السواحل بمدن تنس ووهران ومستغانم أوقف 164 مهاجراً غير شرعي على متن قوارب تقليدية الصنع.// انتهى //01:31ت م0242