طوكيو 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسصادق البرلمان الياباني اليوم على قانون يسمح بإدخال مزيد من العمال الأجانب إلى البلاد.وأقرّ مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ) القانون، وذلك بعد تمريره في مجلس النواب في شهر نوفمبر الماضي.وبموجب القانون الجديد تخطط الحكومة لإحضار ما يقرب من 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات أخرى على مدى خمس سنوات.ويسمح القانون للأجانب من ذوي المهارات في قطاعات تواجه نقصًا حادًا في العمالة بالحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات دون اصطحاب عائلاتهم.وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للبرلمان "نأمل البدء بتنفيذ القانون في شهر أبريل من العام المقبل لأنّنا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد من أجل مواجهة النقص الحالي في العمّال".// انتهى //02:37ت م0243