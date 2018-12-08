الموصل 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأغرقت الأمطار والسيول عشرات القرى في مختلف مناطق محافظة نينوى الواقعة شمال غربي العراق.وأعلن محافظ نينوى نوفل العاكوب اليوم غرق عشرات القرى جراء الأمطار المستمرة والسيول في مختلف مناطق المحافظة، مضيفًا أنه تم إخلاء القرى في سهل نينوى القريبة من مدينة الموصل بالكامل في وقت متاخر من ليلة الجمعة وإجلاء كافة العوائل من هذه القرى إلى الجوامع والدوائر داخل مدينة الموصل للحفاظ على أرواحهم.// انتهى //05:48ت م0246