الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يُدشِّن مدينة الملك سلمان للطاقة في الظهران.. الاثنين القادمالأمير خالد الفيصل يستقبل مدير الجوازاتسلطان بن سلمان يؤكد أهمية دمج المعوقين وتمكينهم من العملأمير الشمالية يكرم المواطنين المتبرعين بالأعضاءخطيب الحرم المكي: العاقل حافظ للسانه يعد كلامه من عملهإمام المسجد النبوي: سلامة الصدر من أنبل الخصالالمعلمي: التوصل إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لا يتم إلاّ بالوسائل السلميّةالمملكة تطلق بنجاح القمرين الصناعيين «سعودي سات 5 أ وسعودي سات 5 ب» للتصوير عالي الدقةالمملكة تمهد طريق السلام في اليمن.. و"فرصة أخيرة" للانقلابيينعبور مساعدات تزن 119 طنًا مقدمة من «سلمان للإغاثة» منفذ الوديعة تستهدف محافظات لحج وشبوة ومأربالحكومة اليمنية: حريصون على فتح مطار صنعاء.. والخيار العسكري في الحديدة لا يزال مطروحاالكويت تدعو لتوطيد التعاون الأممي - العربيغداً.. انطلاق جلسة البرلمان العربي الإجرائية لانتخاب الرئيس ونوابهالقوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيينمقتل 9 مدنيين في غارات للتحالف الدولي شرق سوريةتركيا: ايقاف 87 ضابطاً في سلاح الجومقتل 18 مدنياً بأعمال عنف في الكونجومقتل 18 جنديًا أفغانيًا في هجوم لطالبان غرب أفغانستانباريس تطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزةفرنسا تدافع عن استخدام الأساليب الأمنية الصارمة ضد الطلاب المحتجينترمب يختار المتحدثة باسم الخارجية مندوبة واشنطن للأمم المتحدة// يتبع //06:39ت م0003