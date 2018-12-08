عام / الصحف السعودية
السبت 1440/4/1 هـ الموافق 2018/12/08 م واس
الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ولي العهد يُدشِّن مدينة الملك سلمان للطاقة في الظهران.. الاثنين القادم
الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير الجوازات
سلطان بن سلمان يؤكد أهمية دمج المعوقين وتمكينهم من العمل
أمير الشمالية يكرم المواطنين المتبرعين بالأعضاء
خطيب الحرم المكي: العاقل حافظ للسانه يعد كلامه من عمله
إمام المسجد النبوي: سلامة الصدر من أنبل الخصال
المعلمي: التوصل إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لا يتم إلاّ بالوسائل السلميّة
المملكة تطلق بنجاح القمرين الصناعيين «سعودي سات 5 أ وسعودي سات 5 ب» للتصوير عالي الدقة
المملكة تمهد طريق السلام في اليمن.. و"فرصة أخيرة" للانقلابيين
عبور مساعدات تزن 119 طنًا مقدمة من «سلمان للإغاثة» منفذ الوديعة تستهدف محافظات لحج وشبوة ومأرب
الحكومة اليمنية: حريصون على فتح مطار صنعاء.. والخيار العسكري في الحديدة لا يزال مطروحا
الكويت تدعو لتوطيد التعاون الأممي - العربي
غداً.. انطلاق جلسة البرلمان العربي الإجرائية لانتخاب الرئيس ونوابه
القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين
مقتل 9 مدنيين في غارات للتحالف الدولي شرق سورية
تركيا: ايقاف 87 ضابطاً في سلاح الجو
مقتل 18 مدنياً بأعمال عنف في الكونجو
مقتل 18 جنديًا أفغانيًا في هجوم لطالبان غرب أفغانستان
باريس تطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة
فرنسا تدافع عن استخدام الأساليب الأمنية الصارمة ضد الطلاب المحتجين
ترمب يختار المتحدثة باسم الخارجية مندوبة واشنطن للأمم المتحدة
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