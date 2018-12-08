وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( طموح دون حدود): الحراك المستمر الذي تشهده المملكة داخلياً وخارجياً هو نتاج للسياسات المتزنة والرؤى الواثقة التي تستشرف المستقبل، وتعمل من أجل جعله واقعاً ملموساً على كافة الأصعدة، فبدا من جولات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على مناطق المملكة وافتتاح مشروعات تنموية عملاقة وتفقد أحوال المواطنين، إلى جولة سمو ولي العهد العربية التي تخللها حضوره قمة العشرين والحفاوة التي تم استقباله بها وعكست المكانة التي تتمتع بها بلادنا إقليمياً ودولياً، ولم يقف الحد عند ذلك حيث تعقد يوم غد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عاصمتنا الحبيبة الرياض، والتي تناقش ملفات مهمة على صعيد العمل الخليجي المشترك، يلي ذلك تأسيس الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين المقبل لمدينة الملك سلمان للطاقة في المنطقة الشرقية كأحد المشروعات التنموية المتعددة المتنوعة التي يتم تدشينها في وطننا الحبيب، الذي هو بمثابة ورشة عمل ضخمة لا تهدأ في وسط المملكة وتمتد إلى الشرق والغرب وتستمر في الشمال والجنوب.وأضافت أن وطننا - ولله الحمد والمنة - يتبوَّأ مكانة لم تحققها دول كثيرة سبقته إلى العمل السياسي والاقتصادي والتنموي، ليس إقليمياً ولكن حتى على مستوى العالم، لم يكن النفط هو الفارق الوحيد، بل كانت هناك عزيمة ومثابرة وإخلاص وهمم رجال أوصلتنا إلى مكانتنا التي لن نقف عندها، فهي ليست كل طموحنا الذي قال عنه سمو ولي العهد: (إن الشرط الأساسي والجوهري للإصلاح هو رغبة الشعب في التغيير، وأن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما إذا كان الشعب السعودي غير مقتنع، وفي حال كان الشعب السعودي مقتنعاً فعنان السماء هو الحد الأقصى للطموحات)، هذا هو الطموح الذي وضعناه نصب أعيننا وسنصل إليه بحول الله وقوته.// يتبع //06:40ت م0004