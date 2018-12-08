وفي الشأن الخليجي، قالت صحيفة " اليوم " في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (الرياض تحتضن القمة الخليجية 39): تحتضن العاصمة الرياض يوم غد الأحد اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث سيناقش القادة الخليجيون عددا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون في التقارير المرفوعة للقمة من قبل اللجان الوزارية المختصة، والأمانة العامة. كما سيبحث القادة آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، ومن المتوقع أن تناقش القمة أيضا ملف الحرب على الإرهاب والتطرف، وأزمة اليمن والمفاوضات التي تجري في العاصمة السويدية ستوكهولم بعد نجاح قوات التحالف في معركة الحديدة في دفع الحوثيين إلى مائدة المفاوضات، وكذلك تداعيات الأزمة السورية، ومآلات القضية الفلسطينية، كما يتوقع أن تؤكد القمة على المواقف الثابتة في مواجهة التدخلات الإيرانية في الشأن العربي، وسعيها للعمل على تفكيك البلدان العربية، وتمزيق نسيجها الوطني والاجتماعي، مما يستدعي تكثيف كافة الجهود للتصدي لهذه المخططات، خصوصا بعد تطبيق العقوبات الأمريكية على نظام طهران. حيث من المتوقع أن تدفعها تلك العقوبات إلى البحث عن أي خشبة خلاص تسمح لها بالطفو فوقها، والهرب من تبعاتها الاقتصادية المؤلمة التي قد تعصف بالنظام.ورأت أن هذه القمة تأتي في ظل استمرار الأزمة مع قطر، إلا أن المملكة لا تزال تصر على التمسك بمجلس التعاون، ومحاولة لملمة قراره لأنها تثق أنه يظل هو الأمل الوحيد لشعوب المنطقة في وحدة الصف أمام التهديدات التي تحيط بها من كل حدب وصوب، تارة باسم الربيع العربي الذي تبين أنه ليس أكثر من خريف جاف تكفل بإسقاط كل الأوراق الخضراء، وأعاد آمال الكثيرين إلى المربع الأول، مثلما دفع قضية فلسطين إلى الخلف لانشغال الأمة بمشاكلها الطارئة، وأخرى عبر تحالف البعض مع بعض القوى الإقليمية التي استثمرت مناخ التشظي لتفرض حضورها على الساحة العربية في غير إقليم، لذلك يبقى مجلس التعاون حتى في ظل هذه الأزمة بمثابة حزام الأمان الذي يجب الاحتفاظ به لحماية تماسك الأمن الخليجي، والبناء عليه لنقله إلى الأمام مستقبلا بعد تخطي هذه العقبات ليكون أكثر قدرة على تحقيق أحلام وتطلعات شعوبه، فهل تنجح قمة الرياض ولو في تحقيق الحد الأدنى من هذا الحلم؟.// انتهى //06:40ت م0005