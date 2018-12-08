ليما 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأعلنت البيرو أنها ستحض دول "مجموعة ليما" على قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا وإصدار حظر سفر على كبار مسؤولي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.وقال وزير الخارجية البيروفي نيستور بوبوليزيو "النتيجة الطبيعية هي أن نقترح قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا كواحد من الإجراءات التي سنتخذها".وأضاف للصحافيين أن البيرو ستتقدم بطلب من أجل تحقيق هذا الأمر، بالاضافة إلى حظر سفر كبار المسؤولين الفنزويليين، وذلك في الاجتماع المقرر في 19 ديسمبر لدول المجموعة.والهدف بحسب قوله هو ممارسة الضغوط على الرئيس مادورو "الزعيم اليساري" الذي يتحضر لأداء اليمين الدستورية في 10 يناير لبدء ولايته الثانية في هذا البلد الذي تعصف به الأزمات. وترفض المجموعة الإقليمية المؤلفة من 14 دولة معظمها في أميركا اللاتينية، الاعتراف بالانتخابات الفنزويلية التي جرت في مايو، وفاز فيها مادورو، بولاية رئاسية جديدة لمدة ست سنوات، بسبب ما اعتراها من مخالفات.// انتهى //08:08ت م0006