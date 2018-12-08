طرابلس 01 ربيع الآخر 1440ه الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم جهود المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج من أجل النهوض بالبنية التحتية والخدمات في كافة ربوع الوطن ، موضحة أن المجلس أمر بأموال عاجلة إلى مدينة بنغازى وعدة أماكن شرقا ومدينة سرت لمواجهة خطر السيول والأمطار ومساعدات عاجلة للأسر المتضررة من خطر الأمطار خلال الأسبوع الماضي.وأشارت الصحف إلى إستغراب المجلس الأعلى للدولة لتصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح بخصوص إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور،موضحا مازال تحت التداول الأمر الذي يعرض الإجراءات المترتبة عليه للطعون الدستورية،مؤكدا على رؤيته التي قال إنها تتمثل في أن الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هما الحل الأمثل لإنهاء الانقسام.ونقلت إعلان مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع السلطات الليبية وشركاء الإغاثة، افتتاح مركزًا خاصًا للاجئين في طرابلس، موضحة أن المركز يتسع لإيواء ما يصل إلى ألف من اللاجئين، وتم دعمه من قبل الاتحاد الأوروبي ومانحين آخرين، حيث سيعمل على تقديم المساعدة الإنسانية للمقيمين في المركزمن اللأجئين بشكل مناسب.// انتهى //09:36ت م0007