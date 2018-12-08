‏الباحة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسمنطقة الباحة تشهد يوماً بعد يوم جانباً من التطور في مختلف المجالات، ليكتمل عقد جمال طبيعتها بمنظومة من المشروعات التنموية لتعم مدينة الباحة ومحافظاتها التسع ومراكزها الـ 42.وجاءت تلك المشروعات بفضل الله ثم بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - اللذين لا يألوان جهداً في خدمة مختلف مناطق المملكة ومنها الباحة لينعم الموطن السعودي بكرم العيش والحياة السعيدة.وحظيت تلك المشروعات بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، فكانت لجولات سموه الميدانية وزياراته لمحافظات ومراكز المنطقة وتلمس احتياجاتها والوقوف عن كثب على تلك المشروعات الدور البارز في جعلها واقعاً ملموساً لخدمة المنطقة وأهلها.كما أن سموه حرص على الالتقاء بالعديد من الوزراء لبحث احتياجات المنطقة من المشروعات التنموية المختلفة، وأعطى اهتماماً بالغاً بعدم تعثر المشروعات وحل معوقات المشروعات المتأخرة أو المتعثرة سابقاً ،إذ وجه سموه الكريم بتشكل " طاولة الحسم " لبحث المشروعات المتعثرة في المنطقة لإيجاد الحلول الناجعة وتم الانتهاء من بعضها وأخرى جار العمل على استكمالها.ومن المشروعات التنموية التي شهدتها منطقة الباحة مشروع المدينة الجامعية " جامعة الباحة " ، حيث تم خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ 10 مشروعات بقيمة بلغت نحو مليار و137 مليون ريال .وأوضح معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة تضمنت إنشاء مبنى الإدارة العامة والعمادات المساندة بمبلغ 164 مليون ريال ،ومبنى إسكان الطلاب المرحلة الأولى بقيمة 110 ملايين ريال ، وإنشاء إسكان أعضاء هيئة التدريس المرحلة الأولى بقيمة 403 ملايين ريال، وإنشاء مبنى كلية العلوم التطبيقية بقيمة 186 مليون ريال ، وإنشاء مبنى كلية الهندسة المرحلة الأولى بمبلغ 107 ملايين ريال ، وإنشاء فصول ومعامل مستعجلة لكليات البنات المرحلة الأولى بقيمة 146 مليون ريال ، ومشروع أعمال تطوير السور المحيط بمجمع كليات البنات بشهبة بقيمة 3 ملايين و900 ألف ريال ، وإنشاء فصول ومعامل دراسية لمجمع كليات البنين بالمخواة بقيمة 9 ملايين و800 ألف ريال ، ومشروع إضافة فصول دراسية في كليتي العلوم والآداب بقلوة ."- طلاب وطالبات - بقيمة مليون ونصف المليون ريال ، وإنشاء مباني الفصول الدراسية بكليات البنات بمبلغ 6 ملايين ريال .وبين معاليه أن مشروعات الجامعة مستمرة لخدمة أبناء وأهالي المنطقة والطلاب والطالبات إذ يجري العمل حالياً على إنشاء وتجهيز وتأثيث مبنى كلية الطيب بتكلفة 166 مليون ريال في المرحلة الأولى وتستوعب نحو 2400 طالب وطالبة ، كذلك مشروع إنشاء المستشفى الجامعي المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية 460 سريراً وبقيمة 422 مليون ريال ، إلى جانب مشروعات أخرى .وتواصلت المشروعات التنموية في منطقة الباحة ومحافظاتها بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية لأمانة الباحة والبلديات التابعة لها ، حيث بلغ مجموع قيمة تلك المشاريع خلال السنوات الأربع الماضية 1,667,900,452 ريالاً.// يتبع //10:44ت م0014

وأفاد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن المشروعات المنفذة شملت إنشاء حدائق ، وملاعب للشباب ، وتحسين وتجميل مداخل محافظات المنطقة ،وإنشاء مركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات ، وإنشاء أسواق اللحوم والأسماك ، وإنشاء وتطوير المنطقة الصناعية ، ومبانٍ بلدية ، وتأهيل القرى التراثية، ودرء أخطار السيول ، وتصريف مياه الأمطار ، وتسوير المقابر ، وسفلتة وأرصفة وإنارة ، وفتح طرق جديدة ، وإنشاء ساحات احتفالات ، وإنشاء مركز حضاري ،وتطوير المتنزهات ، وتأهيل وتطوير الشوارع والطرق والإنارة، وإنشاء أسواق ومسالخ.وأضاف الدكتور السواط أن المشروعات البلدية مستمرة في التنفيذ حيث تعكف الأمانة على إنشاء مشرح مفتوح وحديقة متكاملة في رغدان ، ومتنزه طريقة الحسام الذي يقع على مساحة ٨٥ ألف متر مربع ، ويتضمن جلسات وألعاب ومسطحات خضراء وبحيرة بنافورة تفاعلية ، إضافة إلى مواقع استثمارية لإنشاء منتجعات سياحية ومنطقة مطاعم ومقاهٍ وتلفريك وجسر زجاجي معلق، وغيرها من المشروعات الخدمية التي تنفذ في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.وللطرق في منطقة الباحة أهميتها الكبرى لتسهيل الحركة والتنقل من خلال إنشاء العديد من المشروعات الطرق التي أطلق أمير منطقة الباحة مؤخراً حركة السير بها .وأوضح مدير عام إدارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي أن مشروعات الطرق التي تم الانتهاء منها تضمنت مشروع الطريق الدائري - الجزء السابع - ،الذي يبدأ من تقاطع بلجرشي وينتهي مع تقاطع عثران وتقاطع العقيق بجوار مقر فرع وزارة النقل ، ويبلغ طوله ما يقارب 8 كيلو مترات بتكلفة قاربت الـ 260 مليون ريال ، ومشروع الطرق الثانوية بالمنطقة المجموعة الأولى - الجزء 32 - الذي يبدأ من بني ظبيان وينتهي عند تقاطع بلجرشي ، ويبلغ طوله 5 كيلوات و455 متراً ، وبقيمة 119 مليون و500 ألف ريال ،ومشروع الطريق الدائري - الجزء الأول - بطول تجاوز 4 كيلو مترات ، وبقيمة 80 مليون ريال ، ومشروع إصلاح طريق الطائف - الباحة - أبها ، بطول "كيلوين" و227 متراً ، وبتكلفة فاقت 29 مليونا و600 ألف ريال.وبين أن مشاريع الطرق شملت أيضاً مشروع طريق الملك خالد ببني حسن " عقبة قلوة " بطول 14 كيلو متراً وبتكلفة بلغت 19 مليون ريال ، مشيراً إلى أن سمو أمير منطقة الباحة وضع مؤخراً حجر الأساس لمشروع طريق الحسام وأطلق الأعمال التنفيذية للطريق الذي يبلغ طوله 5 كيلو مترات ، ويمتد من طريق الملك عبدالعزيز بالمندق مروراً بعقبة عنتزة ويتقاطع مع طريق قلوة الحجرة بقطاع تهامة.كما حظي قطاع المياه والصرف الصحي بمنطقة الباحة بدعم لا محدود تمثل في اعتماد مشاريع المبادرات للأعوام ٢٠١٧-٢٠١٨م لتعزيز مصادر المياه وإيصال المياه للمستهلكين والخزن الإستراتيجي وتوفير خدمات الصرف الصحي بتكاليف تخطت قيمتها ٨٠٠ مليون ريال .وعن مشروعات الجانب الأدبي تم افتتاح مباني النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة، الذي بلغت تكلفة إنشائه ما يقارب 25 مليون ريال، تم إنشاؤه على مساحة 11 ألف متر مربع، ويتكون من مبنيين عبارة عن ثلاثة طوابق تضم أقسام النادي المختلفة، التي تشتمل على مستودع لتخزين الكتب من إصدارات النادي، ومكاتب إدارية، وديوانية ثقافية تتسع لأكثر من 50 شخصاً، ومكتبة النادي التي تضم طاولات قراءة وجزءا لورش العمل والتدريب إلى جانب المكتبة الإلكترونية، ومكتبة، ومسرح للطفل، وصالة ورش التدريب، ومكاتب إدارية، ومواقف للسيارات إلى جانب المسجد الذي يتسع 100 شخص، وقاعة الشيخ سعيد العنقري الثقافية للمحاضرات والندوات، التي تتسع لأكثر من 600 شخص مزودة بشاشات عرض مرتبطة بالمسرح مباشرة.وعمت المشروعات التنموية جميع القطاعات بمنطقة الباحة ، حيث تشهد المنطقة العديد من المشروعات السياحية التي من أهمها تطوير القرى التراثية مثل قرية ذي عين وقرية الاطاولة ، فيما يشهد القطاع الصحي اهتماماً بالغاً لتنفيذ مشروعاته الصحية التي يأتي في مقدمتها تنفيذ مشروع المخواة العام الذي في مراحله الأخيرة وتنفيذ وإنشاء العديد من المراكز الصحية في محافظات ومراكز المنطقة ، إلى جانب المشروعات التعليمية وغيرها من المشاريع التي شملت مختلف الجوانب بالمنطقة.// انتهى //10:44ت م0015