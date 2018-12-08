الدمام 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسكشف الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان عن مشاركة 2463 متطوعاً منذ تأسيس إدارة التطوع بالجمعية في 2017م وحتى الآن.وأفاد العفيصان أن متطوعي الجمعية حققوا ساعات تطوعية بلغت 56967 ساعة بعائد مادي لهذه الساعات يصل قيمته لمليون و 700 ألف ريال، مؤكداً سعي الجمعية من خلال برامجها في التطوع أن تكون شريكة في الوصول بالمتطوعين بالمملكة إلى مليون متطوع لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التطوع، حيث حددت الجمعية في خطتها الاستراتيجية ضمن أحد أهدافها ضرورة استقطاب المتطوعين وتوفير الفرص التطوعية لهم.من جانبه نوه مدير إدارة التطوع بالجمعية محمد القحطاني أن عدد المتطوعين في عام 2017م بلغ 840 متطوعاً و 1613 متطوعاً في 2018م حققوا خلال العام الجاري عدد ساعات تطوعية بلغت 35 ألف ساعة تطوعية، مشيداً بجهود المتطوعين في التطوع التخصصي، مشيراً إلى جهود إحدى المتطوعات في إعداد تصور هندسي كامل لتصميم ديكور أحد فروع الجمعية وتنفيذه إضافة لتطوع العديد من المتطوعين في برامج وأنشطة الجمعية المختلفة كالتطوع في المجال التقني ومجال تقديم الاستشارات الأسرية المتعلقة بالأسرة والطفل والتطوع التقني والإداري فضلاً عن جهود المتطوعين في توزيع زكاة الفطر بالمنطقة الشرقية وتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستفيدة من الجمعية وفروعها بالشرقية.// انتهى //10:50ت م0016