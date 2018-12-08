عام / إعادة فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية
السبت 1440/4/1 هـ الموافق 2018/12/08 م واس
القاهرة 01 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
قررت سلطات ميناء الإسكندرية إعادة فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريح له اليوم، أنه تم فتح الميناءين بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.
// انتهى //
10:54ت م
0018