جدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تفتتح غداً، أعمال المنتدى السنوي السابع بعنوان: "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها"، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد2018م، وذلك بفندق هيلتون جدة.وسيناقش المنتدى الذي يأتي تحت شعار: "متحدون على مكافحة الفساد"، بمشاركة متخصصين من أصحاب المعالي والمسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة،إلى جانب مشاركين من خارج المملكة، من خلال جلستين، عدداً من الموضوعات التي تتعلق بآليات تحديد مخاطر الفساد، إلى جانب استعراض تجارب وتطبيقات لذلك.ويأتي انعقاد هذا المنتدى تنفيذاً لما تضمنه تنظيم "نزاهة" القاضي بعقد المؤتمرات، والندوات، والدورات التدريبية، حول الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد، ومشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء بمثل هذه المناسبات.// انتهى //10:56ت م0019