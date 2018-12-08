بيروت 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، السجال المحتدم بين الأقطاب السياسية اللبنانية المعنية بتأليف حكومة لبنان الجديدة العالقة في نفق الأزمة المتعلقة بالتمثيل الوزاري منذ مايو الماضي، وسط أوضاع سياسية وأمنية واقتصادية تؤرّق البلاد .

وتابعت المستجدات المختصة بمحادثات السلام اليمنية الجارية في السويد برعاية الأمم المتحدة، بين وفدي الحكومة المعترف بها دوليا ًوالانقلابيين الحوثيين .

وأشارت صحف السبت، إلى إصابة 33 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مسيرات سلمية شرق قطاع غزة .

وواكبت التحضيرات التي تسبق انطلاق فعاليات المنتدى الثالث للاستثمار بأفريقيا 2018، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم، بمشاركة عدد من زعماء القارة الأفريقية .

وأوردت نبأ مقتل ستة ضباط من نظام الأسد أمس، في انفجار عبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب سوريا .

كما تناقلت صحف لبنان، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قرارا يدعم حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

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