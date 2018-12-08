الدمام 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها بلدية محافظة بقيق على المنشآت الغذائية، خلال شهر ربيع الأول الجاري، عن إغلاق 6 منشآت غذائية، وذلك لوجود مخالفات بلدية استوجبت اغلاقها.وأكد رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد آل عريج أن الجولات التفتيشية على المنشآت الصحية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية، في نطاق بلدية محافظة بقيق والهجر التابعة لها، وتهدف من خلالها لإحكام الرقابة على تلك المنشآت وضمان سلامة الغذاء ووصوله للمستهلك بشكل آمن، وتتماشى مع حملة " غذاؤكم_أمانة ", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأضاف آل عريج أنه تم سحب عينات من بعض المواد الغذائية لرفعها إلى المختبر لإجراء الفحوصات المخبرية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لافتاً إلى أنه تم مصادرة وإتلاف 40 كيلو غرام من المواد الغذائية و 60 لتر من السوائل التي يظهر عليها أثر التلف، حيث شملت هذه الحملات المطاعم, والمطابخ, والبوفيهات, والتموينات, والملاحم وجميع ما يتعلق بالمنشآت الغذائية.// انتهى //11:00ت م0022