نيودلهي 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسلقي 11 شخصًا حتفهم وأُصيب 14 آخرون اليوم، في حادث سقوط حافلة ركاب في واد ضيق بولاية جامو وكشمير، شمال الهند.وقال قائد الشرطة المحلية أنيل كومار: إن الحادث وقع على أحد الطرق الجبلية في منطقة بوونش عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، لتسقط من ارتفاع 60 مترًا، في الوادي الضيق.وكشف شهود عيان وتحقيقات أولية أن الحافلة انزلقت على الطريق، قبل سقوطها، بسبب تجاوز السرعة المقررة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى حيث وُصِفت حالة اثنين منهم بالخطيرة.يشار إلى أن الحالة المتردية للطرق والمركبات، والحمولة الزائدة وعدم الالتزام بالسرعة المقررة، من أهم العوامل المتسببة في هذه الحوادث.// انتهى //11:04ت م0024