جدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، في الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتوليه مقاليد الحكم، أن المملكة تشهد حراكاً تنموياً كبيراً على مختلف الأصعدة ،وتواصل إصلاحاتها وفق رؤية 2030 التي تؤسس لتنمية مستدامة سيقطف ثمارها جيلنا والأجيال القادمة بمشيئة الله تعالى.وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: إن الإصلاحات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حققت نتائج إيجابية كبيرة وأسست لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة عنوانها "تعزيز النزاهة وكبح الفساد" وهو الأمر الذي أسهم في زيادة قوة الوطن داخلياً وعزز مكانته إقليميا ودوليا، لافتاً إلى أن المملكة اليوم باتت واحدة من الدول المؤثرة في اقتصادات وسياسات العالم، وهو ما تشهد به الدول وتؤكده المعطيات والأحداث رغم ظروف المرحلة وتحدياتها.ونوه معالي أمين جدة بمشروعات التنمية الكبرى التي تشهدها بلادنا في كل مناطقها ومحافظاتها، حيث حظيت البلاد بإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية وتتابعت المشروعات أخيرًا بوضع حجر الأساس لمشروعات نوعية وعملاقة في السياحة والصناعة والتعدين والطاقة المتجددة وهو ما يؤكد التصاعد المتسارع لبلادنا ومضيها قدماً نحو العالم الأول ومنافسة الدول العظمى برؤيتها الطموحة.وأضاف التركي أن محافظة جدة أسوة بمدن المملكة حظيت وما زالت بمشروعات تنموية عززت من أهميتها كبوابة للحرمين الشريفين وهي اليوم وفقا لتوجهات القيادة - أيدها الله - إحدى المدن المستهدفة بتصنيفها ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات تصب في هذا التوجه وتعمل أمانة جدة تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية بجانب جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة على تحقيق أهداف الرؤية.واختتم معالي أمين جدة تصريحه، داعياً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما من شأنه خدمة دينهم ووطنهم وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.// انتهى //11:05ت م0025