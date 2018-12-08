أبها 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة لمبايعته - حفظه الله - وتوليه مقاليد الحكم .وأكد الدكتور السلمي أن هذه الذكرى تحل وقد حظيت المملكة في عهد الملك سلمان بنهضة تنموية شاملة، وشهدت مختلف قطاعات الدولة قفزات نوعية في التنظيم والحوكمة والعمل المؤسسي، بما يؤكد ارتفاع جودة الأداء، وزيادة الإنتاج، وأن العنصر البشري سيكون في مستقبل الأيام ووفق هذه الخطط الطموحة.. أكثر قدرة ومهارة وإنجازا.وقال : " إذا ما تابعنا الخطوات والاستراتيجيات التنموية والاقتصادية على نحو خاص، وشاهدنا تلك المشاريع العملاقة التي تم تدشينها في مختلف مناطق المملكة، فإننا سنجد أن أهداف رؤية 2030 تتحقق بشكل واضح وأن البلاد بصدد مستقبل مشرق بإذن الله " .ونوه الدكتور السلمي بما حظيت به مختلف القطاعات وقطاع التعليم بشكل خاص من دعم ورعاية وتطوير واهتمام مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مضي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في تحقيق التنمية البشرية التي أساسها التعليم والتدريب والاهتمام بالعنصر البشري، وأن ما يحظى به الإنسان السعودي من رعاية واهتمام هو حافز يدفع أبناء الوطن إلى العمل الدؤوب والجاد والمخلص والإسهام في أن يتبوأ هذا الوطن المكانة التي هو أهل لها، وهي – بلا شك – قيم يمتاز بها إنسان هذا الوطن ويعيها ويدركها "، مشيراً إلى أن الدعم الذي حظيت بع جامعة الملك خالد من خادم الحرمين الشريفين حقق لها منجزات كبيرة ومكّنها من توفير بيئة تعليمية متميزة هيأتها لتنال في عام 2017م الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات من هيئة تقويم التعليم بالمملكة، كما حصلت عدة برامج من الجامعة على الاعتماد العالمي من هيئات بارزة كما حققت مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية هيأتها لأن تقفز أكثر من 200 مرتبة في السنوات الماضية لتكون ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.// انتهى //11:11ت م0026