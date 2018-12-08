إسلام آباد 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، التحسن الذي طرأ على العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، وعزم قيادتي البلدين على مواصلة التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها تحقيق التسوية السياسية في أفغانستان.واهتمت بلقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية، ورئيس أركان القوات البحرية الباكستانية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وباكستان.وأشارت صحف السبت إلى قلق باكستان إزاء استمرار القوات الهندية في انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.وتطرقت إلى التحديات الأمنية التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على أمن مشرع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وحذرت الصحف من إقبال باكستان على موجة جديدة من الجفاف بسبب تراجع هطول الأمطار إلى مستوى خطير.أفغانيًا.. تطرقت صحف باكستان إلى مقتل 14 جنديًا في الجيش الأفغاني نتيجة هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان في شمال غرب أفغانستان.// انتهى //12:07ت م0044