أبهــا 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسوصف معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالمناسبة السعيدة على قلب كل مواطن، مصحوبة بالفخر والاعتزاز بما شهده الوطن من منجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي.وأشاد الدكتور نقادي بالخطوات التطويرية التي شهدها هذا العهد الميمون التي لمس الشعب السعودي ثمارها فيما نراه من مشروعات عملاقة في جميع المجالات التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات الوطن والمواطن. مبيناً أن المنجزات الكبرى التي تشهدها المملكة حالياً، لا تقاس بعمر الزمن، الأمر الذي يؤكد ما يتمتع به - رعاه الله - من حكمة وسعة أفق، وإقدام على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وتنفيذه في حينه، بمساندة ودعم كل أبناء الشعب السعودي النبيل، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظه الله .ونوه معاليه بالعناية والرعاية الفائقة التي يوليها الملك سلمان بن عبدالعزيز بالحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما، وبكتاب الله والسنة النبوية، ومن ذلك دعمه للمشاريع الإستراتيجية الاقتصادية التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وأبرزها الموافقة على برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن إعلان الرؤية يأتي مواكبة لرسالة التعليم وداعماً لمسيرتها، لبناء جيل متعلم قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات مستقبلاً، حيث تُعنى بتوفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، ورفع جودة مخرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم ، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، ‏وأن يديم الله على المملكة نعمة أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها.//انتهى//12:15ت م0046