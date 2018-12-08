المدينة المنور 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري أننا نعيش هذه الأيام إطلالة على العام الرابع لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم ,وتأتي لتبعث في نفوسنا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي على قلوبنا ، والولاء لقائد مسيرتنا.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن هذه المناسبة تحل على الوطن وهي تحمل معها كل معاني الإخلاص والوفاء، لما قدمه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - في مسيرته الحافلة التي تأتي امتداداً لنهج حكام هذه البلاد من عهد المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز وأبنائه الملوك من بعده - رحمه الله - , نحو المجد وفي سبيل تمكين الدولة لمصاف الدول الكبرى في العالم، ولتسطر مسيرته بأروع قصص الإنجاز والعطاء، من نمو في شتى المجالات وازدهار في مختلف الميادين.وأضاف العمري أن المملكة تشهد منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم عدداً من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الواسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، لتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، حيث استطاع أن يقود دفة الحكم بأسس تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية.ولفت أمين منطقة المدينة المنورة إلى أن بلادنا تشهد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - إصلاحات هيكلية تدل على رؤيته الثاقبة ومنهجيته المتوازنة في تحقيق النمو الاقتصادي، مروراً بتطوير الصناعات وبناء المشاريع العملاقة والمدن الصناعية والاقتصادية وتحقيق تطلعات المواطن السعودي بما يضمن له الرفاهية ورغد العيش، وهو ما انعكس بشكل واضح على القطاع البلدي من خلال المشاريع التنموية التي تنفذ حالياً.وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 منهج وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة بطموح ومهندس الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - رعاه الله -, حيث رسمت الرؤية التوجهات والأهداف والالتزامات الخاصّة بها، لتكون المملكة أنموذجاً رائدًا على مختلف المستويات .// انتهى //12:30ت م0048