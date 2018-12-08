تونس 01 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم , بتأكيدات الكويت دعمها الكامل لخطة الأمم المتحدة للتسوية في ليبيا خلال المحادثات التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خلال زيارته للكويت .وتطرقت صحف السبت إلى تصريحات السفير السوداني في روسيا أن بلاده ومصر تعتزمان تشكيل قوة مراقبة مشتركة تعمل على طول الحدود مع ليبيا لمنع تهريب الأشخاص والأسلحة منها .وأنبأت عن كشف الجيش الجزائري مخبأ للذخيرة يحتوي على 11 صاروخا جو ـ ارض مضادا للدبابات عند حدود مالي .ونقلت في الشأن السوري إعلان وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجا عقب اجتماع دولي عقد بالقرب من اوتاوا أن مصير نحو 700 مقاتل أجنبي معتقلين في سوريا ستحدده البلدان التي ينحدرون منها .وأخبرت عن تقديم لبنان شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل لما تقوم به من حملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان تمهيداً لشن اعتداءات عليه .وتناولت محادثات السلام اليمنية في السويد بين وفدي الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين , ناقلة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الطرفين إلى إظهار مرونة والالتزام بحسن النية وبدون شروط مسبقة بهدف إحراز تقدم .وكتبت عن استعداد السلطات الفرنسية لمواجهة اعمال شغب محتملة اليوم في العاصمة باريس بعد أن دعت حركة السترات الصفراء الفرنسيين إلى الخروج في مظاهرات جديدة للأسبوع الرابع على التوالي غير آبهة بالمناشدة الحكومية إلى التهدئة وبالتنازلات التي قدمها الرئيس ماكرون .ونشرت صحف تونس طائفة أخرى من التقارير الإقليمية والدولية بينها تاكيد كوريا الشمالية التزامها بنزع السلاح النووي , وردود أفعال مختلفة من دول الاتحاد الأوروبي حول مشروع قرار بنشر 10 الاف شرطي على الحدود لمواجهة تدفق المهاجرين.// انتهى //12:38ت م0050