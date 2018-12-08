تبوك 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم، مناسبة عزيزة على نفوس أبناء هذه البلاد، وتمثل فرصة تعكس محبتهم لقائدهم، وتدعو له القلوب بأن يمده الله بعونه ويبقيه رمزاً يضيء بلاده بالمزيد من العطاء، ويقود ركب تقدمها ونمائها بكل حزم وثقة وإصرار، لتمضي بلادنا في طريق المستقبل بعزمٍ وطموح لا حدوده له.وقال : إن المملكة وعبر السنوات الأربع الماضية واصلت مسيرتها، وكانت في كل خطوة تخطوها مثار إعجاب العالم أجمع، واستطاعت أن تقطع المسافات الطويلة والصعبة بنجاح وثبات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، تلك الرؤية التي ستسهم في تحقيق تنمية وطنية شاملة .وأضاف الدكتور الذيابي : لقد استطاع الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - أن يجعل من بلاده رقماً صعباً في المعادلة العالمية، وكياناً مشرقاً يواجه التحديات مسلحاً برؤية ثاقبة وطموح لا يتوقف، فكانت العديد من القرارات، خلال هذه الفترة، التي أسهمت في دعم مشروع التحول الوطني، ومساندة خطوات تحقيق مراحل الرؤية.واختتم الذيابي تصريحه مؤكداً أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتنمية الإنسان السعودي، هو محور التنمية الشاملة، ويظهر جلياً في جولته الميمونة لعدد من مناطق المملكة التي أكدت مدى الترابط بين القيادة والمواطن وما حملته هذه الزيارات من خير ونماء تمثل في تدشين مشاريع عملاقة بمليارات الريالات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وتشمل مشاريع تعليمية للجامعات ومنها جامعة تبوك حرصاً منه - رعاه الله - على العلم والتعليم حتى تواصل الجامعات مشوارها على أن تكون ركناً مضيئاً من أركان البناء والتنمية والتقدم، ومواصلة تحقيق كل طموحات الوطن وآماله، سائلاً الله عز وجل أن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين ويعينه ويبقي راية بلادنا خفاقة بالعز والرخاء والأمن والأمان.// انتهى //12:41ت م0051