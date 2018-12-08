الرباط 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بأعمال اللقاء الذي انعقد بجنيف حول النزاع الإقليمي للصحراء، تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كوهلر.وتوقفت عند الجهود المتواصلة للمغرب للتصدي للتهديدات الإرهابية، مشيرة في هذا الصدد إلى تمكن المصالح الأمنية المغربية أمس، من تفكيك خلية إرهابية، يشتبه في موالاتها لداعش، وفي الإعداد لمشاريع إرهابية بالمغرب.وتطرقت صحف السبت إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد مشروع قرار أمريكي يدين حركة حماس لإطلاقها صواريخ على إسرائيلوتابعت مفاوضات السويد بين أطراف الأزمة اليمنية، مبرزة أن الطرفين اتفقا على إطلاق سراح آلاف الأسرى، وأن هذا الاتفاق اعتبره مبعوث الأمم المتحدة بداية مبشرة لأول محادثات سلام منذ سنوات من أجل إنهاء الحرب في اليمن.وواصلت صحف المغلاب متابعتها للتطورات التي تعرفها فرنسا بسبب استمرار احتجاجات حركة السترات الصفراء ، مشيرة إلى أن البلاد تعيش اليوم حالة تاهب قصوى مع عزم الحركة تنظيم مسيرة كبرى اليوم في العاصمة باريس.// انتهى //12:42ت م0052